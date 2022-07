Ekonomiści apelują o wprowadzenie małżeństw jednopłciowych. "Pomogą polskiej gospodarce"

Lena 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kochani, poraćcie, jak z pensji 2,5 tys zł chociaż ze 4 mieszkania kupić, bo Kropiwnicki z PO z pensji 5,3 tys. zł. to sobie 10 mieszkań kupił, to 4 mieszkania za pensje 2,5 tys zł, to chyba nie jest przesada?