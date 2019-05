Ekopark Finale: Luksus & Harmonia

- Od początku dążyliśmy do osiągnięcia kompromisu pomiędzy środowiskiem naturalnym, a powierzchnią mieszkalną. Udało się osiągnąć luksus w bardzo oryginalnym wydaniu. Nowoczesne, przeszklone bryły dostosowane do stylu aglomeracji, jednocześnie otulone pięknymi drzewami stanowią o wysokim standardzie i komforcie prywatności – potwierdza Artur Chwist, wiceprezes ds. marketingu oraz sprzedaży inwestycji deweloperskich grupy EKOPARK.

Final Apartments oprócz świetnego usytuowania, szczyci się unikatowym designem, który podąża subtelnym, a zarazem eleganckim wzornictwem. Prosta i powściągliwa forma budynków, silnie zaznaczone poziomy i przeszklenia sprawiają, że budynki wyglądają jak niewysokie wieże z płaskich klocków. Luksusowe apartamenty o powierzchni od 148 do 233 m2 to ciekawa propozycja dla mieszkańców – perspektywa przyszłości mieszkania w apartamencie łączącym sztukę z powierzchnią użytkową.

Bliskość natury to bez wątpienia kluczowy atut Final Apartments, ale projekt nie znalazłby się na szczycie rynku luksusowych nieruchomości, gdyby nie dodatkowe walory lokalizacyjne – komfortowy dystans do lotniska, dworca centralnego czy galerii handlowych. Do tego bliskość kulturalnych atrakcji, restauracji i wielu innych. Wybierając Finale Apartments mieszkańcy oczekują luksusu i wyjątkowości. Prywatna siłownia i sauna to obowiązkowe udogodnienia oddane do dyspozycji nowych właścicieli,podobnie jak całodobowa ochrona podnosząca bezpieczeństwo oraz dwupoziomowy parking podziemny z miejscami parkingowymi dla gości.