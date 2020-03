Ekspert: "Tarcza pomoże, ale nie ochroni przed kryzysem"

W specustawie znalazły się zapisy dotyczące świadczenia postojowego. To nieoskładkowane i nieopodatkowane pieniądze które powędrują do pracowników, jeżeli firma ma problemu związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa.

Świadczenie co do zasady będzie wypłacane w wysokości 2080 zł (to równowartość 80 proc. minimalnego wynagrodzenia) brutto. Pakiet zawiera również dofinansowanie zatrudnienia.

- Postojowe jest tym, co mi się w tej ustawie podoba - mówi dr hab. Piotr Krajewski. - To są rozwiązania wprowadzone po to, by ułatwić przedsiębiorcom decyzję o tym, czy zwalniać czy poczekać. Nie sądzę, żeby wszyscy przedsiębiorcy podjęli decyzję o przeczekaniu, na pewno część będzie zwalniać, zwłaszcza z branż turystyczno gastronomicznych. Ale dzięki takim punktowym rozwiązaniom przynajmniej niektórzy zdecydują się na to, by zachować miejsca pracy.