Eksport zbóż z Ukrainy wraca do poziomu sprzed wojny. Polscy rolnicy są zaniepokojeni

Dziennik zauważa, że to wynik zbliżony do stycznia 2022 r., czyli do okresu sprzed wybuchu wojny. Wtedy eksport Ukrainy wyniósł 7,8 mln ton płodów rolnych.

Polscy rolnicy są zaniepokojeni

Przywóz zbóż z Ukrainy do Polski utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie. W rozmowie z "PB" Mirosław Marciniak, analityk infoGrain, szacuje, że do naszego kraju co tydzień wjeżdża 40 tys. ton kukurydzy oraz 30 tys. ton rzepaku. Pokrywa się to z szacunkami rolników, którzy doliczają jeszcze inne zboża i tym samym oceniają, że dostawy z Ukrainy to ok. 100 tys. ton zbóż tygodniowo.