Elektrownia jądrowa w Polsce. Kluczowa umowa podpisana

Ambasador USA o przemyśle nuklearnym w Polsce

- Stawiamy ważny krok w realizacji polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie cywilnej energetyki nuklearnej - oświadczył w środę ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. - To nie jest tylko przedsięwzięcie komercyjne, pracujemy też strategicznie, by otworzyć przemysł nuklearny w Polsce - dodał.

Atom w Polsce. Jaki jest plan?

Do 2033 roku ma powstać w naszym kraju pierwszy blok elektrowni jądrowej w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000. Kolejne bloki mają być uruchamiane co dwa-trzy lata. Cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 gigawatów.