Emigranci wracający do Polski dostaną ulgę podatkową. Polski Ład zachęci do powrotów?

Mniejsze podatki dla wracających np. z Wysp skłonią Polaków do przenosin do Polski. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk przekonuje, że to możliwe. Zgodnie z zapisami w Polskim Ładzie dla powracający z emigracji kwota wolna wyższa będzie o 50 tys. zł.