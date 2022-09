Enea ma problem. Bogdanka nie dostarczy jej spółkom zakontraktowanego węgla w całości

W Bogdance doszło w ostatnim czasie do zaciśnięcia nowej ściany wydobywczej, co przekłada się na harmonogram dostaw. Pierwsze skutki tej sytuacji odczuwa Enea. Zgodnie z szacunkami kopalni nawet ok. 1,44 mln ton zakontraktowanego węgla może nie trafić do spółek z grupy Enea - przekazała firma w komunikacie.