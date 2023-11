Europa może pozazdrościć Polsce. Są nowe dane o PKB strefy euro

We wtorek poznaliśmy nie tylko dane o PKB Polski w III kwartale 2023 roku. Znamy też wstępne wskaźniki PKB ze strefy euro. Odczyt wyniósł -0,1 proc. kwartał do kwartału i 0,1 proc. rok do roku. Poprzednie dane wskazywały na wartość 0,1 proc. (kwartał do kwartału) i 0,5 proc. (rok do roku).