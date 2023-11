Pierwsze takie dane od wyborów. Ważny sygnał dla nowego rządu

GUS opublikował dane dotyczące PKB, które pozwalają ocenić, czy Polska rozwija się gospodarczo, czy jest zagrożona pogłębioną recesją. Co mówią wstępne szacunki opublikowane we wtorek przez państwowy urząd?

Produkt krajowy brutto za III kwartał 2023 - wstępne dane GUS

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 3 kwartale 2023 r. zwiększył się realnie o 0,4 proc. rok do roku wobec wzrostu o 4,1 proc. w analogicznym okresie 2022 r.

Dane GUS są zbieżne z przewidywaniami ekspertów. Analitycy Banku Santander, jeszcze przed opublikowaniem wyników, pisali w swoim raporcie, że roczna dynamika PKB powróci - po dwóch kwartałach na minusie - do dodatnich wartości. Różnice dotyczyły jedynie tempa wzrostu - konsensus przewidywał 0,4 proc., a wspomniany Santander szacował wzrost na poziomie 0,6 proc.

"Wracamy nad kreskę"

Dane GUS potwierdzają też prognozy, które pojawiły się po opublikowaniu danych w sierpniu. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego przewidywali, że mamy do czynienia z dołkiem spowolnienia. "Począwszy od III kw. powinniśmy zobaczyć powrót do wzrostu - spodziewamy się stopniowego odbicia wydatków konsumpcyjnych. Gospodarkę dalej będzie wspierać też eksport netto" - pisali w swojej analizie.

Komentatorzy Pekao właśnie tak odczytują najnowsze dane. "Wracamy nad kreskę - w III kwartale PKB Polski wzrósł o 0,4 proc. r/r, zgodnie z oczekiwaniami. W innych okolicznościach nie byłby to powód do zadowolenia, tutaj to sygnał, że minęliśmy punkt zwrotny cyklu. Najbliższe kwartały upłyną pod znakiem wzrostu poniżej potencjału" - piszą w komentarzu.