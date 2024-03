Europejski przemysł na minusie. Dane "zrujnowało" jedno państwo

Według szacunków Eurostatu produkcja przemysłowa w strefie euro w styczniu 2024 roku spadła o 6,7 proc. rok do roku i o 3,2 proc. miesiąc do miesiąca. Wyniki te są gorsze od prognoz i od rezultatów z grudnia ubiegłego roku. Kluczowe dla odczytu są dane z Irlandii, które wręcz go wypaczają.