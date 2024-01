"Fani UE muszą uzbroić się w cierpliwość". Bloomberg pisze o sytuacji w Polsce

abc 17 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

Fani UE ? Unia to nie klub piłkarski. Niestety najwyraźniej tak to postrzega obecna opozycja zachowując się jak bez mała kibole przeciwnej drużyny, przynajmniej jeśli chodzi o retorykę. PiS wie dobrze, że najłatwiej poruszyć najniższe instynkty a o te z reguły łatwo wśród ludzi, którzy bezkrytycznie "wierzą" w to co słyszą od innych i przyjmują to za prawdę nie dysponując własną wiedzą na dany temat . Do tego postrzegają rzeczywistość zero-jedynkowo. To jest dobre a to jest złe, nie ma nic pośredniego. Dlatego łatwo im "wciskać" półprawdy czy wręcz kłamstwa na temat UE czy sytuacji w Polsce, bo praktycznie NIKT z tych, którzy "wierzą" tego sam nie sprawdzi. Bo gdyby ktoś z tych "wierzących" w jakieś teorie spiskowe nt Niemiec czy UE zadał sobie trud zdobycia WIEDZY (bez problemu w necie) jak funkcjonuje UE, czym jest Rada Europejska, Parlament Europejski czy Komisja Europejska i jakie są ich prerogatywy to po prostu w głoszone przez Kaczyńskiego bzdury przestał by "wierzyć".