Trybunał Konstytucyjny w obronie prof. Glapińskiego. Jest wyrok

Prezes NBP nie może być postawiony przed Trybunał Stanu

TK stwierdzał, czy konstytucja umożliwia automatyczne zawieszenie prezesa NBP w momencie postawienia go w stan oskarżenia (wtedy jego funkcję miał przejmować wiceprezes), jak również przepis o większości bezwzględnej, która w taki stan może szefa banku postawić. Sędziowie uznali, że przepisy są niezgodne z ustawą zasadniczą.

Krystyna Pawłowicz uzasadniała, że prezes banku centralnego ma zagwarantowaną prawnie niezależność od rządzącej większości, a do jego powołania niezbędna jest "współpraca między prezydentem a Sejmem". Dlatego też większość umożliwiająca postawienie go przed Trybunałem Stanu powinna być taka sama jak w przypadku np. ministrów (trzy piąte Sejmu, czyli 276 posłów).

Posłowie PiS skierowali wniosek do TK

To cios w plany obecnego rządu. Politycy rządzącej koalicji (sami siebie nazywający "koalicją 15 października") co rusz podkreślali, że mają większość, by postawić Adama Glapińskiego przed TS.