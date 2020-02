Firmy nie oszczędzają na reklamie. Biedronka przeznaczyła o połowę więcej niż rok temu

W styczniu br. media tradycyjne (bez internetu) zarobiły na reklamach 2,57 mld zł. Było to 10,7 proc. więcej w porównaniu do stycznia 2019 roku – wynika z analizy Wirtualnemedia.pl (dane cennikowe netto, bez rabatów, Kantar Media). Najwięcej zarobiła telewizja – było to blisko 1,2 mld zł (6,8 proc. więcej rok do roku). Drugie pod tym względem radio zwiększyło przychody reklamowe o 20,8 proc., do 700 mln zł. Magazyny zarobiły z kolei 319,9 mln zł (wzrost o 9,3 proc.) – wynika z analizy serwisu Wirtualne Media.

A kto najwięcej wydaje na reklamę w tradycyjnych mediach? Liderem w tej kategorii pozostaje Aflofarm Farmacja Polska, który zwiększył nakłady reklamowe rok do roku o 48,4 proc., do 318,3 mln zł. Drugie miejsce na podium należy do Natur Produkt Zdrovit z wydatkami w kwocie 59,4 mln zł (wzrost o 29,6 proc. rdr). Ścisłą czołówkę największych reklamodawców zajmuje z trzecią lokatą USP Zdrowie. Ta firma farmaceutyczna wydała na reklamę 57,9 mln zł, czyli 16,3 proc. więcej w skali roku.