Firmy pożyczkowe z większym nadzorem. "Musi być ktoś, kto patrzy im na ręce"

- Wysyłam do konsultacji projekt zmian w ustawie regulującej funkcjonowanie firm pożyczkowych. Zamierzamy wprowadzić nad nimi nadzór KNF, tak samo jak nad bankami. Musi być ktoś, kto patrzy im na ręce – powiedział wiceminister sprawiedliwości i pełnomocnik rządu ds. praw człowieka Marcin Warchoł.

Minister nie zgadza się z opinią, że firmy pożyczkowe są obecnie zbyt mocno ograniczane w swojej działalności. W jego ocenie to sama branża rysuje taki obraz. Tymczasem 30 czerwca wygasły przepisy covidowe, które wprowadziły niższe limity odsetek i kosztów pozaodsetkowych – wynosiły one 6 i 15 proc.

Te 15 proc. to limit pozaodsetkowych kosztów niezależnych od czasu trwania pożyczki, a 6 proc. zależy od czasu jej trwania.

Wartość pożyczek w górę

- Kiedy je wprowadzaliśmy, firmy pożyczkowe były bardzo niezadowolone, pojawiały się głosy, że wiele z nich zbankrutuje, zniknie z rynku, niezamożni Polacy, bez zdolności kredytowej, kiedy zabraknie im kilkuset złotych do pierwszego, będą potrzebowali wykupić receptę czy kupić buty dziecku, nie będą mieć dostęp do szybkich pieniędzy - czyli chwilówek. Okazało się to nieprawdą - argumentuje Warchoł.