Francja stawia na energię z wiatru. Farma wiatrowa powstanie u wybrzeży Normandii

Teraz plan wejdzie w fazę konsultacji społecznych, które potrwają od 15 listopada 2019 r. do 15 maja 2020 r. Francja zamierza niemal podwoić moc uzyskiwaną ze źródeł odnawialnych do 113 GW jeszcze przed 2028 rokiem oraz zwiększyć udział OZE w miksie energetycznym do 40 proc. przed rokiem 2030 – informuje serwis 300gospodarka.pl.