Francuski miliarder w grupie trzech najbogatszych na świecie. Ma 100 mld dolarów

Zeszły rok był rekordowy zarówno dla firmy, jak i jej prezesa, którego majątek wzrósł o 32 mld dolarów. To daje mu trzecie miejsce na liście miliarderów Bloomberga.

W pierwszym kwartale tego roku grupa LVMH zanotowała 12,5 mld euro przychodu. W stosunku do zeszłego roku to wzrost o 16 proc. Ponad połowa z tego to przychody segmentu odzieży i wyrobów skórzanych, które wzrosły o 20 proc.