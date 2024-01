Frans Timmermans mógł pobierać ogromną odprawę. Krytyka zrobiła swoje

Frans Timmermans to były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Zrezygnował z tej funkcji w sierpniu 2023 r., gdy ogłosił powrót do krajowej polityki. Został wtedy liderem listy zjednoczonej lewicy Partii Pracy (PvdA) oraz Zielonych (GroenLinks), która ostatecznie zajęła drugie miejsce w wyborach .

Timmermans pobierał odprawę z Brukseli

Jak przypomina dziennik "De Telegraaf", po rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego KE, Holendrowi przysługiwał "dodatek przejściowy" przez kolejne dwa lata. Jego wysokość to 15 tys. euro.

Po powrocie do krajowej polityki były komisarz nie chciał wówczas powiedzieć wprost, czy zrezygnuje z odprawy po uzyskaniu mandatu w wyborach do izby niższej parlamentu (Tweede kamer), które odbyły się w listopadzie 2023 r. Było to przedmiotem krytyki ze strony jego przeciwników politycznych.