gospodarka oprac. Witold Ziomek 47 minut temu

Franz Timmermans na przesłuchaniu w PE: "Polska musi odejść od węgla"

- Polska musi odejść od węgla. Będzie to będzie bolesne, ale reszta Europy musi powiedzieć - jesteśmy przy was, znajdziemy fundusze by pomóc wam w tym procesie. I mówię to jako wnuk górników - powiedział Franz Timmermans podczas przesłuchania w PE.

Podziel się Dodaj komentarz