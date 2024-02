G7 chce uderzyć w rosyjską "flotę cieni". Nowy pomysł na zaostrzenie sankcji

Rosja już od wielu miesięcy wykorzystuje sposób do obchodzenia zachodnich sankcji nałożonych na eksport jej ropy naftowej , o czym informowaliśmy w money.pl wielokrotnie. Pomagają jej w tym handlarze i firmy żeglugowe; z ich wsparciem Moskwa zgromadziła już flotę liczącą kilkaset tankowców. Dzięki nim transportuje ropę bez potrzeby korzystania z usług Zachodu, czyli z m.in. tankowców, ubezpieczeń i firm finansowych.

G7 chce uderzyć w Rosję

I właśnie ten proceder chce ukrócić Zachód. W rozmowie w podcaście firmy NorthStandard Olga Dimitrescu, szefowa brytyjskiego Biura Wdrażania Sankcji Finansowych (ang. UK Office of Financial Sanctions Implementation), kraje, które porozumiały się w sprawie limitu cen na rosyjską ropę, chcą zmusić firmy logistyczne współpracujące z Rosją do skorzystania z usług zachodnich firm.