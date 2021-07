Gaz drożeje jak szalony. Wysokie ceny utrzymają się do końca roku

Tymczasem według rosyjskiej gazety "Kommiersant", problemem jest nie tylko ograniczony eksport gazu, ale także problemy z jego dostępnością w magazynach. Dochodzi do tego duży popyt na LNG w Azji, co powoduje zmniejszenie dostaw gazu do Europy. Większy popyt na gaz w Azji winduje tam dodatkowo ceny LNG. Są one wyższe niż w Europie o około 70 dol. za 1 tys. metrów sześciennych.