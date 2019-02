Gazprom nie zbuduje w Europie gazociągu bez nadzoru UE. "Koniec z przywilejami"

Po burzlliwych negocjacjach unijni ambasadorowie przyjęli projekt dyrektywę w sprawie budowy gazoziągu Nord Stream 2. Rzutem na taśmę do grona sceptyków wobec inwestycji przyłączyła się Francja. Argumentem było to, by nie zwiększać zależności od paliwa z Rosji. Niewykluczone, że własnie ten krok przesądził o finale rozmów.