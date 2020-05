Gazprom ogranicza przesył gazu przez Polskę. Przez pikujące ceny surowca w Europie

Całkowity przestój miał nastąpić ok. godz. 8.00 we wtorek. Wcześniej tłoczenie gazu sukcesywnie spadało. Jak podają rosyjskie media, gazociąg o mocy 33 mld m sześc. gazu rocznie, obecnie przesyła do Niemiec jedną setną tego, co jest w stanie. O ile jeszcze 19 maja Gazprom zarezerwował 93 proc. mocy gazociągu, o tyle 24 i 25 maja - już tylko 10 proc.