GDDKiA chwali się nowymi obwodnicami. W trzy lata powstało prawie 170 km

Polskie miasta obwodnicami stoją. A przynajmniej mają stać w przyszłości, o co dba Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z przedstawionymi przez nią danymi do ruchu oddano już niemal 170 km obwodnic. Do zbudowania jest jeszcze drugie tyle.

