Gdzie w Europie Środkowo-Wschodniej najwięcej zarabiają programiści? Przypadek seniorów może zaskoczyć

W swoim najnowszym raporcie No Fluff Jobs podsumował rynek pracy w branży IT w czterech państwach Europy: Polsce, Czechach, Ukrainie i na Węgrzech. Z raportu wynika, że obecnie to w Ukrainie oferuje się najczęściej pracę w wariancie zdalnym (co zapewne można tłumaczyć trwającą wojną w tym kraju). Łącznie tego typu praca stanowiła 74 proc. wszystkich ofert. Dla porównania, w Polsce wynik ten był o 12 pp. mniejszy.

Warte podkreślenia jest to, że w ogłoszeniach, które informują o pracy w pełni zdalnej, pojawiają się o 20-25 proc. wyższe wynagrodzenia niż w tych, gdzie oferowana jest praca stacjonarna lub hybrydowa. To jeszcze bardziej zachęca kandydatów i kandydatki do poszukiwań firmy, która umożliwi im pracę na odległość – zauważa Tomek Bujok, CEO No Fluff Jobs, cytowany w komunikacie.

Początkujący programiści najwięcej zarobią w Czechach

Z analizy ofert wynika, że w przypadku ofert B2B dla juniorów, na najlepsze wynagrodzenia programiści mogą liczyć w Czechach. Nasi sąsiedzi płaca od 5,7 tys. do 10 tys. zł netto + VAT*.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Zawód gracz. "Są przypadki, że zarabiają i po 40 tys. euro miesięcznie"

W przypadku umów o pracę również Czesi są na prowadzeniu. W takim wariancie świadczenia pracy oferują od 6,7 tys. do 9,5 tys. zł brutto.

Jeżeli chodzi o oferty B2B, to na drugim miejscu uplasowała się Polska. W naszym kraju oferuje się od 6,3 tys. do 10 tys. zł netto + VAT. W przypadku umów o pracę na drugiej pozycji uplasowały się Węgry z wynikiem od 6,1 tys. do 9,1 tys. zł netto + VAT.

Midzi na najlepsze warunki mogą liczyć w Polsce

Inaczej sytuacja ma się w przypadku programistów średniozaawansowanych, czyli tzw. midów. Na zatrudnieniu B2B najwięcej zarobią w Polsce, bo od 14,7 tys. do 21 tys. zł netto + VAT.

Drugie miejsce w tym wypadku przypada Ukrainie, gdzie tzw. midom oferuje się od 13,3 tys. do 20 tys. zł netto + VAT. Na najniższym stopniu podium uplasowały się Czechy z wynikiem od 13 tys. do 20 tys. zł netto + VAT.

Inaczej wygląda podium w przypadku umów o pracę. "Na UoP we wspomnianych krajach odnotowano bardzo podobne zarobki sięgające w medianie dolnych widełek kwotę lub równowartość 11 tys. zł brutto, a w medianie górnych widełek 17 tys. zł (Polska, Ukraina) lub nawet 18 tys. zł (Czechy)" – czytamy w komunikacie.

Seniorom najlepiej płacą Ukraińcy

W przypadku specjalistów, czyli osób na poziomie seniorskim, najwyższe pensje na umowie o pracę oferują Ukraińcy, czyli nawet 22,3 tys. zł brutto. W Polsce i w Czechach mediana górnych widełek wyniosła 21 tys. zł brutto.

W przypadku umowy B2B wynagrodzenia były dużo bardziej "spłaszczone". W medianie dolnych widełek były to kwoty zaczynające się od 16 tys. zł (Czechy) lub 17 tys. zł netto + VAT (Polska, Ukraina, Węgry), podczas gdy mediana górnych widełek w każdym z krajów oscylowała wokół 25 tys. zł netto + VAT – czytamy.

Raport "Rynek pracy IT w 2022 roku" powstał we współpracy No Fluff Jobs z Rockwool GBS.

*Do przeliczeń walut użyto kursów uśrednionych NBP z 29.12.2022 r. Kwoty przedstawiono jako równowartość wynagrodzeń z lokalnych walut, wskazaną w zł. Wynagrodzenia to mediany (połowa ofert była niższa a połowa – wyższa) dolnych widełek i górnych widełek z ogłoszeń opublikowanych na nofluffjobs.com.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami ekonomicznymi i biznesowymi, skorzystaj z naszego Chatbota, klikając tutaj.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

praca programiści informatycy

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.