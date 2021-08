Giganci liczą zyski. Pomóc może im uruchomienie 5G

5G dopiero puka do naszych drzwi, a największe telkomy już teraz liczą potencjalne zyski z uruchomienia nowej usługi. Jako pierwszy zacznie T-Mobile, który już w najbliższy czwartek (19 sierpnia) spodziewa się startu aukcji 5G. sieci. Nim to jednak nastąpi, branża i tak zdążyła doczekać rozkwitu.

Samo T-Mobile pod względem przychodów, zysków i wielkości bazy użytkowników jest numerem cztery w Polsce. Przedstawiciele firmy wskazują, że głównym źródłem wzrostu są w tym przypadku oferty łączące pakiety bezprzewodowego internetu bez limitu danych z rozrywką oraz światłowodowy dostęp do sieci.

"T-Mobile sprzedaje tę ostatnią usługę na łączach Orange, Nexery i Inei, docierających do 3,9 mln gospodarstw domowych" - podaje "Rz".

Palmę pierwszeństwa otrzymuje jednak Cyfrowy Polsat. Pod względem przychodów i zysku EBITDA zyski spółki wzrosły do ok. 1,1 mld zł, a zysk netto do poziomu 390 mln zł.