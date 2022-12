Gigant zaciska pasa. Pepsi zwalnia setki osób

Pepsi redukuje zatrudnienie

W notatce wysłanej do pracowników, do której dotarł "The Wall Street Journal", poinformowano, że zwolnienia mają na celu "uproszczenie organizacji, aby mogła działać bardziej efektywnie". Cięcia będą większe w biznesie napojów, ponieważ jednostka przekąsek już wcześniej wprowadziła redukcję, w ramach dobrowolnego programu emerytalnego - pisze dziennik.