Nadchodzi kryzys, jakiego świat nie widział? Oto dlaczego dr Zagłada wieszczy finansową apokalipsę

Co się dzieje na światowych rynkach finansowych? Diagnoza Nouriela Roubiniego jest brutalna. Po latach masowego zadłużania się – gdy dług był tani, a perspektywy na kolejne lata wydawały się jeszcze lepsze – nadszedł zwrot, który zaskoczył przede wszystkim samych dłużników .

Roubini: To pogrąży kredytobiorców, a nawet całe państwa

Problemy w 2022 r. odczuwają miliony polskich kredytobiorców, bo wraz ze stopami procentowymi w górę poszły raty kredytu. Jednak w ostatnich latach, gdy kredyt wydawał się tani, w rekordowy sposób zadłużały się nie tylko nabywcy mieszkań. Robiły to też firmy czy państwa, a wszystkie zadłużające się podmioty napotkają teraz podobne problemy .

Polska nie była w ostatnich latach wyjątkiem. Rząd PiS wygenerował olbrzymi dług, argumentując, że nie ma powodu, by nie pożyczać, skoro warunki są tak korzystne. Gdy w październiku 2022 r. rentowności polskich obligacji sięgały 9 proc ., sytuacja wokół polskiego długu zaczynała się robić nerwowa i mogliśmy mieć w Polsce przedsmak tego, co zdaniem Roubiniego, nastąpi w wielu miejscach na świecie.

Świat, w tym Polska, się zadłużał, choć eksperci wskazywali, że okres prosperity powinno się raczej wykorzystać do spłaty długu. Sytuacja jednak się zmieniła i to gwałtownie. Nikt nie ma wątpliwości, że otoczenie makroekonomiczne przestało być korzystne, co podkreśla także polski rząd, mówiąc o konieczności oszczędzania. – Zbliża się największy ze wszystkich kryzysów, a decydenci nie są w stanie nic z tym zrobić – diagnozuje obecną sytuację Roubini.