Gigantyczne kolejki do lekarzy pierwszego kontaktu. Dramat w przychodniach

Statystyki mówią, że szanse na zapisanie się do lekarza rodzinnego tego samego dnia są w większości przypadków znikome, przeciętny czas oczekiwania na chemioterapię to ok. 3 tygodnie, a na operację ok. 3 miesiące. Dla porównania, w państwach z czołówki zestawienia (Szwajcaria, Holandia, Norwegii) wartości te wynoszą kolejno: 1 tydzień i 2-3 tygodnie – czytamy w „Superexpressie”.