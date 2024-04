Globalne zapasy gazu mogą osiągnąć poziom niespotykany od dekad

Powody? Po cieplejszej niż zwykle zimie świat zmaga się z nadpodażą surowca. Łagodne temperatury osłabiły popyt na ogrzewanie. Jak zauważa Morgan Stanley w analizie cytowanej przez Bloomberga, zapasy będą rosnąć do niespotykanych wcześniej poziomów. W budowie jest bowiem infrastruktura o pojemności ponad 150 milionów ton LNG rocznie. Obecny rynek to 400 mln ton rocznie.

Ceny gazu spadają. "Skorzysta Europa"

Według Zhi Xin Chong, analityka S&P Global, cytowanego przez CNBC, globalne ceny gazu ziemnego wykazują tendencję spadkową z powodu łagodnych warunków zimowych w regionach północnej półkuli - w USA, Europie i na północy Azji. To jednak niejedyny powód. Ceny spadają od października również przez wyższe od średniej zapasy. Trend będzie sprzyjał m.in. Polsce.

To kluczowe, bo po wstrzymaniu dostaw przez Rosję import LNG do Europy wzrósł do 35 proc. całkowitych dostaw. Z czego większość jest kupowana po cenach spot. Niższe ceny pomagają więc utrzymać atrakcyjność importowanych paliw.