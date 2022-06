Główny motor niemieckiej gospodarki się zaciął. To zapowiada ostre hamowanie

To oznacza wyraźne przyspieszenie dynamiki spadków, które miesiąc wcześniej wyniosły 3,4 proc. rok do roku. Niemiecki przemysł nie notował tak słabych statystyk od początku 2021 roku .

Pocieszeniem może być fakt, że w kwietniu nominalna wartość produkcji była nieco większa niż w marcu (o 0,7 proc.) , co daje nadzieję na stabilizację wyników. Warto jednak dodać, że ekonomiści spodziewali się nieco lepszych statystyk.

Wojna w Ukrainie ciąży przemysłowi

Voelker przyznaje, że otoczenie pozostaje trudne, wskazując na silniejszy, niż oczekiwano, spadek zamówień w przemyśle w kwietniu. Te dane pojawiły się we wtorek. Trzeci raz z rzędu pokazały spadki. Eksperci tłumaczą to osłabieniem popytu i wzrostem niepewności w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Produkcja i prognozy PKB Niemiec

Przypomnijmy, że nowe zamówienia w niemieckim przemyśle spadły w kwietniu o 2,7 proc. miesiąc do miesiąca i prawie 9 proc. rok do roku.

"Był to wynik znacznie słabszy od oczekiwań zakładających wzrost o 0,4 proc. i spójny z pogorszeniem koniunktury w europejskim przemyśle . Niemiecki przemysł ma jeszcze duży nawis niezrealizowanych zamówień z końca 2020 i całego 2021 roku. Nie jest jednak jasne, czy będą one nadrabiane. W kolejnych miesiącach skala hamowania produkcji powinna być mniejsza niż w przypadku zamówień" - komentują sytuację ekonomiści banku Pekao.

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) zwracają uwagę na to, że najbardziej pesymistyczne analizy dla Niemiec sugerują nawet 6-proc. spadek PKB tego kraju. Tamtejsze think tanki oceniają, że część przemysłu prowadzi produkcję, przetwarzając wyłącznie rosyjski gaz i konieczne będą zmiany linii fabrycznych, co wywoła głębokie załamanie aktywności.