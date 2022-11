Czym jest ekonomia zrównoważonego rozwoju?

Mówiąc prościej, gospodarka o obiegu zamkniętym jest modelem produkcji i konsumpcji, który obejmuje ponowne wykorzystanie, naprawę, renowację i recykling istniejących materiałów oraz produktów tak długo, jak tylko jest to możliwe.

Jak wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym w druku biznesowym?

Jeśli bierzesz pod uwagę wpływ na środowisko – drukarka, którą można łatwo naprawić i zmodernizować, zużywa mniej zasobów w porównaniu do wymiany całego urządzenia. Dlatego wybierając dostawcę, poszukaj takiego, który tworzy produkty w taki sposób, aby były trwałe. W połączeniu z regularną konserwacją sprawi to, że drukarka będzie służyć znacznie dłużej. Przejście na modułowy model naprawy zapobiegnie wyrzucaniu nadających się do użycia urządzeń. Możliwość naprawy modułowej pozwala na usuwanie wielu pojedynczych komponentów bez konieczności wymiany całego sprzętu. Aktualizacje oprogramowania można również wykonywać zdalnie, aby upewnić się, że drukarka używa najnowszego systemu.