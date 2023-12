Grafika z Tuskiem rozgrzała sieć. "Co za geniusz na to wpadł"

Platforma Obywatelska udostępniła niefortunną grafikę

Kpiny z grafiki PO. "Co za geniusz na to wpadł"

Choć cytat ten miał wykazać sprawczość premiera, to jednak można go odczytywać w zupełnie inny sposób. Autorzy grafiki zapomnieli bowiem wskazać, kogo lub czego obejmą wskazane podwyżki, przez co można to odebrać jako np. zapowiedź podwyższenia podatków.