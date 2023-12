Podniósł opłatę, wcześniej mówił, by obniżać. Wytknęli ministrowi słowa sprzed lat

Od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie stawka opłaty paliwowej dla wszystkich rodzajów paliw. Tak zdecydował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Co ciekawe, w czasach, gdy był on jeszcze w opozycji, mówił o tym, że opłatę paliwową należy obniżać, by Polacy płacili mniej na stacjach.