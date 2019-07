Grecy chcą obniżać podatki. Premier przekonuje, że najgorsze za nimi

Potem w dwóch etapach mają zostać obniżone podatki dla biznesu . Micotakis zapowiada od września zredukować podatek dochodowy z 28 proc., obecnie obowiązujących do 24 proc. w parze z tymi zmianami ma zostać wprowadzony obowiązeku wystawiania elektronicznych rachunków.

Te korzystne dla swoich obywateli zmiany grecki premier usprawiedliwa dążeniem rządu do szybszego rozwoju gospodarczego. Ma to wspomóc właśnie "odważniejsze redukcje podatków" - jak określa to Micotakis.