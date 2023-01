Greta Thunberg aresztowana w trakcie protestów aktywistów klimatycznych w Luetzerath

Z relacji policji wynika, że Greta Thunberg została zatrzymana wraz z grupą aktywistów we wtorek . Do akcji służb doszło w trakcie kolejnego protestu przeciwko wyburzeniu wioski Luetzerath, gdzie gigant energetyczny RWE chce wznowić wydobycie węgla .

Greta Thunberg zatrzymana

Regionalny rzecznik policji przyznał, że nie jest jeszcze jasne, co stanie się ze znaną aktywistką, która w ubiegłym tygodniu dołączyła do protestujących w Luetzerath. W sobotę we wsi doszło do starć aktywistów z policją, podczas których kilkadziesiąt osób zostało rannych.