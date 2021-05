Handel. Przez chłody truskawki będą droższe

wsiok 20 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

I co? Dalej brednie o globalnym ociepleniu??? Jest maj, a był chyba 1 dzień z temperaturą ok. 20*C. U mnie na wsi zaczęliśmy palić oponami, bo to podobno główny winowajca ocieplenia. Palimy już ze 3 dni i nadal zimno. Sąsiedzi sugerują zrzutkę dla plebana na mszę za poprawę pogody. Myślę że takie lokalne inicjatywy niewiele pomogą - tu powinien sejm pomodlić się o pogodę jak o deszcz w 2006 roku. Wtedy pomogło, co prawda z opóźnieniem, ale jednak, może i teraz warto by spróbować, bo sezon urlopowy za pasem, a pogoda pod psem.