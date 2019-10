Handel zagraniczny Niemiec. Polska wyprzedza Wielką Brytanię

Już teraz zbliżające się wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej obciąża niemiecki bilans handlowy. Według prezesa niemieckiego Zrzeszenia Handlu Hurtowego, Usług i Handlu Zagranicznego (BGA) Holgera Bingemanna obroty w niemieckim eksporcie do Wielkiej Brytanii zmniejszyły się w ciągu roku o 3,5 mld euro. Tym samym w rankingu partnerów handlowych Niemiec Wielka Brytania spadła z piątego miejsca (w roku do 2016) na miejsce 13. To plasuje ją za Polską – powiedział Bingemann w wywiadzie dla dziennika "Reinische Post". Rozmiar strat może być jednak jeszcze większy i ocenić go będzie można dopiero za kilka miesięcy ponieważ wiele przedsiębiorstw na wyspach dokonało zakupów na zapas, by zapobiec przerwom w dostawach.