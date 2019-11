Hazard. Państwo zaczyna wygrywać z „jednorękimi bandytami”

Przypomnijmy, ustawa o grach hazardowych dopuszcza urządzanie gier na automatach na podstawie właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia. Natomiast prowadzenie działalności w zakresie urządzania gier na automatach poza kasynem gry jest objęte monopolem państwa. Co więcej, przepisy przywołanej ustawy zakazują posiadania automatów do gier podmiotom, poza wyjątkami wskazanymi w ustawie. W skrócie – jeżeli ktoś lubi taki typ hazardu, to legalnie może go uprawiać tylko dzięki Totalizatorowi Sportowemu.