Historyczny moment. USA łagodzą restrykcje wobec Kuby

Do tej pory limit przekazów pieniężnych wynosił 1000 dolarów. Tyle Kubańczycy mieszkający w USA mogli wysłać do swoich krewnych na Kubie raz na kwartał. Co więcej, zapowiedziano, że pieniądze będą mogły być obecnie wysyłane także do osób, które nie są krewnymi, co ma wspierać niezależnych kubańskich przedsiębiorców.