Wakacyjny raj Polaków. Hotele bez wody?

Od kilkunastu dni mieszkańcy Hurghady mają ograniczony dostęp do wody pitnej. Wszystko przez awarię wodociągu pompującego do miasta słodką wodę z rejonu dorzecza Nilu, wysokich temperatur i ogromnej liczby turystów przybywających tu na wypoczynek. Do tej pory brak wody nie dotyczył hoteli i resortów turystycznych. Teraz może się to zmienić. Hurghada ma bowiem kolejny problem.