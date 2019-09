Huta Pokój z szansą na spokój. Po latach znalazł się... właściciel 40 proc. akcji

Jak wynika z informacji money.pl, sytuacja właśnie się odmieniła. Właściciel się znalazł i czeka na spotkanie w sprawie sprzedaży akcji. Reprezentująca go kancelaria wysłała dokumenty do Ministerstwa Energii, Węglokoksu i wspomnianej Huty. Nie powinno być tajemnicą, że kupno tych akcji będzie kosztować. Ratowanie śląskiej huty będzie możliwe, ale kosztowne. Ile? O tym żadna ze stron nie mówi.

Król diamentu z Afryki

W 1999 roku większość akcji spółki trafiła w ręce Józefa Jędrucha, skazanego później na sześć lat więzienia za wyłudzenia. Później te same akcje trafiły do egzotycznego inwestora - do spółki wszedł gruziński biznesmen z izraelskim paszportem Boris Bannai. Bannai jeszcze przed emigracją do Izraela nosił nazwisko Baniaszwili i również w polskich mediach funkcjonuje pod tymi dwoma nazwiskami. Po dziesięciu latach także za nim wysłano list gończy.

W tym samym czasie próbę ratowania Huty podjął Węglokoks - ostatecznie od 2017 roku spółka jest prawomocnym właścicielem większościowym, co musiały potwierdzać sądy. Węglokoks wraz z Hutą Łabędy posiada łącznie 51 proc. udziałów w spółce, 9 proc. należy do osób fizycznych. Pozostałe 40 proc.? Zniknęło wraz z egzotycznymi inwestorami.

Odnaleziony właściciel

Jeszcze w sierpniu właściciel Huty Pokój informował, że akcje pozostałych właścicieli są "niezidentyfikowane" i najprawdopodobniej znajdują się w posiadaniu osób lub podmiotów zagranicznych. Wtedy pojawiły się propozycje, by odzyskał je Skarb Państwa. Jak wynika z informacji money.pl, poszukiwania zaginionego akcjonariusza nie trwały długo. Powód? Do Ministerstwa Energii 20 września wpłynęło pismo z kancelarii obsługującej właśnie posiadacza 40 proc. akcji w hucie.

- Zgłosił się podmiot, który twierdzi, że dysponuje akcjami Huty Pokój. W tej chwili na stole jest propozycja spotkania - podaje nasze źródło z okolic Ministerstwa Energii. Jak wynika z naszych informacji, list skierowany i do Ministerstwa Energii, i do Huty Pokój, i do Węglokoksu nie informuje kto faktycznie posiada pakiet "zaginionych" akcji. W dokumencie można za to wyczytać, że jest to "polski przedsiębiorca". Więcej informacji w dokumentach nie ma.