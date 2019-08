Huta Pokój w Rudzie Śląskiej. Jest porozumienie, jeszcze nie wszystko stracone

Przedstawiciele Huty Pokój w Rudzie Śląskiej podpisali porozumienie z Węglokoksem w sprawie wprowadzania programu, który powinien zapewnić zakładowi dalszą działalność. Jeśli uda się go wdrożyć w życie, pracownicy nie stracą swych posad - informuje RMF FM. Jednak obecnie największym problemem są sprawy własnościowe.

Węglokoks jest co prawda większościowym udziałowcem, kilka procent jest w prywatnych rękach. Jednak ok. 40 proc. to tzw. akcje niezidentyfikowane. Mogą je posiadać osoby lub firmy zagraniczne. Szansą na rozwiązanie tego problemu może być odzyskanie tego majątku przez Skarb Państwa.