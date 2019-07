Brat magnata polskich hut zatrzymany. Miesiąc więzienia przez podejrzenie oszustwa

Pramod Mittal spędzi miesiąc w więzieniu w Bośni i Hercegowinie - podała agencja informacyjna Reuters. Razem z nim do aresztu trafiło dwóch menadżerów. Wszyscy zostali oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nadużycia w bośniackiej koksowni - precyzuje bośniacka telewizja. To właśnie w Bośni i Hercegowinie toczy się sprawa.

Pramod jest szefem rady nadzorczej i współwłaścicielem koksowni metalurgicznej Global Ispat Koksna Industrija Lukavac w północnej Bośni. To jeden z największych eksporterów w tym kraju - zaznacza agencja Reuters. Jego firma zatrudnia tysiąc osób.

Zatrzymania dokonano w czwartek. Razem z Pramodem Mittalem do aresztu trafił dyrektor generalny spółki, Paramesh Bhattacharyy i członek rady nadzorczej Razib Dash. Policja zabezpieczyła dokumentację, komputery i telefony komórkowe zatrzymanych. Już w ubiegłym roku próbowano zatrzymać ówczesnego dyrektora generalnego, ale ten wyleciał z kraju na początku 2019 roku, zanim sąd potwierdził stawiane mu zarzuty. Cała trójka jest podejrzewana o wyprowadzenie z firmy kilkunastu milionów euro. Sprawa wciąż trwa.

Pramod to młodszy brat stalowego magnata Lakszmiego Mittala. Jego koncern Arcelor Mittal wykupił w Polsce praktycznie cały przemysł stalowy.

Na początku wieku bankrutująca huta, w ubiegłym roku wpłaciła już z tytułu podatku dochodowego rekordowe 169 mln zł do polskiego budżetu. Zajmuje 28. miejsce wśród największy płatników CIT w Polsce. A płacić daniny państwu zaczęła w ubiegłym roku też należąca do koncernu Mittala była Huta Warszawa, która wniosła do budżetu kolejne 24 mln zł CIT.