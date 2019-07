Demonstracja w Dąbrowie Górniczej. Pracownicy huty chcą cofnięcia decyzji

Zdaniem związkowców czarny scenariusz dotknie więcej miast

Zwolnień ma nie być

ArcelorMittal Poland ogłosił na początku maja swoje plany dotyczące tymczasowego wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskiej hucie. Podkreślił wtedy, że nie zwolni ok. 1,2 tys. pracowników, ale przesunie ich do innej gałęzi działalności, lub do innych zakładów koncernu lub do prac, które są wykonywane przez zewnętrzne firmy. Część z nich otrzymałaby przy tym obniżone pensje.