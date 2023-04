Idą zmiany w punktach karnych. Posłowie łagodzą przepisy

Za przyjęciem ustawy głosowało 237 posłów, z kolei 203 – sprzeciwiło się tym rozwiązaniom. 18 osób wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu .

Punkty karne będą się kasować po roku

To nie koniec poprawek korzystnych z punktu widzenia kierowców. Posłowie przystali też na to, by wróciły płatne kursy reedukacyjne, które pozwolą redukować punkty. W ciągu roku będzie można skorzystać z nich dwukrotnie. Każdy kurs pozwoli pozbyć się maksymalnie sześciu punktów.