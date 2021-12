Ile będzie kosztowała benzyna 95 w Wigilię? Obajtek odpowiedział

- Już na niektórych stacjach paliwo dochodzi do 5,99 zł – powiedział Daniel Obajtek, tłumacząc: "spot zmienia się, leci do dołu, ropa leci do dołu, dolar tanieje". - Ale podstawowy ruch będzie 20 grudnia, kiedy będzie obowiązywało zmniejszenie akcyzy - podkreślił.

Zdaniem Obajtka w Wigilię kierowcy będą płacić za litr benzyny 5,80 zł. - Sądzę, że inne stacje dostosują się do cen w naszym detalu - dodał.

"Z samej benzyny trudno byłoby Orlenowi się utrzymać"

Na pytanie, ile PKN Orlen zarabia na paliwach, odparł, że jest tu wiele zmiennych, wiele marż, a 50 proc. ceny paliwa to daniny dla państwa. Zaznaczył też, że dziś marże rafineryjne są najmniejsze w historii.

- Największy zysk mamy z przemysłu petrochemicznego i energetycznego - powiedział. - Z samej benzyny PKN Orlenowi trudno byłoby się utrzymać - stwierdził Obajtek.

Reaktor jak boisko sportowe

- Podpisaliśmy umowę inwestycyjną, na mocy której powstanie spółka Orlen Synthos Green Energy, będzie miała ona wyłączność na małe atomy na rynek polski – mówił Daniel Obajtek w RMF FM. Jak tłumaczył, to technologia zminiaturyzowanego atomu, do której przekonała się też Kanada. - Wielkość tego reaktora to wielkość boiska sportowego. Będziemy posiadać technologię i będziemy wykonywać reaktory – mówił Obajtek.

- Są to reaktory o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Strefa reaktora to około kilometr. Można wykorzystać więc zakłady po byłych elektrowniach węglowych - dodał. Zaznaczył, że reaktory mają służyć do dostarczania nie tylko do energii elektrycznej, ale również ciepła.

Zapytany o farmy wiatrowe na Bałtyku, powiedział, że pierwszą taką farmę Orlen zacznie budować za półtora roku. - Staramy się o następne koncesje, tu ekonomia skali jest bardzo ważna. Będziemy wtedy stawiać warunki: że to w Polsce ma odbywać się produkcja turbin czy produkcja masztów, to u nas będą powstawać te fabryki - mówił.

