Są najnowsze dane o inflacji bazowej w Polsce. Znowu rekord

O co Wam chodzi przecież PO z Tuskiem na czele i reszta opozycji ciągle domagali się jeszcze większych rekompensat,jeszcze więcej pomocy każdemu,jeszcze więcej budżetówce,nie 500+ ale 1000+. To byłaby dopiero granda,gdyby rząd to wszystko zrealizował czego domagała się opozycja ,a inflacja byłaby 200%. Jak się nie rządzi to można wszystko przecież obiecać. Poza tym gdybyśmy dostali KPO, o które jest codziennie awantura i te pieniądze wrzucili na rynek to inflacja by urosła czy zmalała??? Owszem PiS robi błędy,ale jak się słucha pomysłów opozycji to strach się bać tych dyrdymał i zapowiedzi co zrobią jak wygrają.