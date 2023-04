Są najnowsze dane o inflacji w Polsce. Obawy się potwierdziły

Inflacja w marcu. Żywność i napoje podrożały 24 proc., cukier – 81,5 proc.

Inflacja w marcu 2023 r. nieco powyżej oczekiwań. Spadki z powodu wysokiej bazy

Wynik powyżej 16 proc. to w porównaniu z tymi prognozami nieznaczne zaskoczenie na minus. Z drugiej strony, jak podkreślają eksperci mBanku 16,1 proc., to nieznacznie lepiej niż 16,2 proc., czyli tyle, ile wynosił szybki szacunek GUS.

Inflacja w Polsce pozostanie podwyższona przez dłuższy okres

Celem Narodowego Banku Polskiego jest sprowadzenie inflacji do 2,5 proc. z odchyleniem plus minus 1 pkt proc. Z nowej prognozy inflacji w Polsce Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że drożyzna spadnie do zakładanego poziomu dopiero za cztery lata. A to by oznaczało, że przez osiem lat NBP nie zdołał wypełnić zadania.