Są najnowsze dane o inflacji w Polsce. Smutny rekord

Miesiąc do miesiąca w lutym ceny wzrosły o 1,2 proc . wobec wynoszącej 0,8 proc. prognozy i w porównaniu ze wzrostem o 2,5 proc. odnotowanym w styczniu.

Inflacja w styczniu niższa po zmianie w inflacyjnym koszyku

Inflacja za luty 2023 r. to pierwsze dane GUS na podstawie nowego koszyka inflacyjnego. Jak co roku GUS przeanalizował zachowania zakupowe Polaków i na tej podstawie zmodyfikował udział poszczególnych towarów i usług we wskaźnikach inflacji.