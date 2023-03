"Zaczęła się dezinflacja". Wiceminister przekonuje, że najgorsze za nami

- Pierwszy kwartał jest okresem przesilenia, a więc szczytowej inflacji – szczyt nastąpił w lutym – oraz dołka, jeśli idzie o spowolnienie gospodarcze. To widać we wskaźnikach, nie tylko w danych o PKB za IV kw. 2022 r., ale także w danych o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży konsumenckiej. Widzimy, że scenariusz miękkiego lądowania gospodarki zaczął się realizować i II kw. będzie okresem odbicia oraz silnej dezinflacji - powiedział w środę w Polsat News wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Patkowski: inflacja będzie spadać

Dodał, że taki scenariusz makroekonomiczny był brany pod uwagę przy konstrukcji budżetu na 2023 r . Stwierdził, że dochody budżetowe i wyniki gospodarki pokrywają się z tym, co zostało założone w scenariuszu makroekonomicznym.

Zmiany w kredytach. WIBOR czy WIRON

WIBOR to wskaźnik referencyjny, który obecnie jest używany przez banki przy ustalaniu wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych, ale także gotówkowych i innych. Jest oparty na transakcjach między bankami, a także na przewidywaniach analityków. Z kolei WIRON to wskaźnik referencyjny, który oparty jest wyłącznie na transakcjach jednodniowych (dokładnie overnight), zawieranych między instytucjami finansowymi, a także między bankami a przedsiębiorstwami. Proces zastępowania WIBOR-u przez WIRON już się rozpoczął i ma zakończyć się 1 stycznia 2025 r., kiedy banki zaprzestaną stosowania WIBOR-u. W przypadku kredytów, które zostały udzielone wcześniej i powiązane są z WIBOR-em, powinna nastąpić zamiana wskaźnika.

Wiceminister Patkowski zaznaczył, że państwo nie będzie ingerować w istniejące już umowy kredytów i w sposób, w jaki będą one przekształcane z WIBOR na WIRON, choć dodał, że liczy, że banki będą przedstawiały "ofertę najlepszą dla kredytobiorców". Jego zdaniem obecnie nie ma pewności, czy umowa oparta na WIRON-ie będzie korzystniejsza dla klientów banków niż oparta na WIBOR-ze, mimo że – jak przyznał wiceminister Patkowski – obecnie WIBOR wynosi ok. 7 proc., zaś WIRON – ok. 6 proc.